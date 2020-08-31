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На грани: бывший президент крымской федерации поблагодарил УАФ за спасение "Таврии"

Киев • УНН

 • 10927 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Експрезидент Федерации футбола Крыма Сергей Куницын прокомментировал победу "Таврии" в первом предварительном раунде Кубка Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Куницына в Facebook.

На грани: бывший президент крымской федерации поблагодарил УАФ за спасение "Таврии"

"Вновь возрожденная "Таврия" выиграла. У "Реал Фарм" 2:1 на Кубок. Ура. Спасибо Андрею Павелко, Вадиму Костюченко, тренеру Сергею Шевченко, игрокам и всем неравнодушным людям. Спасибо херсонцам. Мы находились на грани. Но Бог с нами. Слава Украине. Крым - это Украина", - написал Куницын.

Напомним, что ФК "Таврия" базируется в Бериславе Херсонской области. Однако местный стадион не прошел аттестацию на следующий сезон, а сам клуб из-за недостатка финансирования был на грани существования.

Позже, вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр сообщил, что клуб решил сменить место дислокации - на Ирпень. И попросил УАФ поспособствовать налаживанию контактов клуба с представителями Ирпеня.

Как писал УНН, в Украине возродили футбольный клуб Кривого Рога "Кривбасс". Первый матч команды посетили Президент Украины Владимир Зеленский, Президент УАФ Андрей Павелко, также народные депутаты.

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