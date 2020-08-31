На межі: колишній президент кримської федерації подякував УАФ за порятунок "Таврії"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Експрезидент Федерації футболу Криму Сергій Куніцин прокоментував перемогу "Таврії" в першому попередньому раунді Кубка України, передає УНН із посиланням на допис Куніцина у Facebook.
"Знову відроджена "Таврія" виграла. У "Реал Фарми" 2:1 на Кубок. Ура. Дякую Андрію Павелку, Вадиму Костюченку, тренеру Сергію Шевченку, гравцям і всім небайдужим людям. Спасибі херсонцям. Ми перебували на межі. Але Бог із нами. Слава Україні. Крим – це Україна", – написав Куніцин.
Нагадаємо, що ФК "Таврія" базується у Бериславі Херсонської області. Проте місцевий стадіон не пройшов атестацію на наступний сезон, а сам клуб через нестачу фінансування був на межі існування.
Пізніше, віце-президент Федерації футболу Криму Олег Комуняр повідомив, що клуб вирішив змінити місце дислокації - на Ірпінь. І попросив УАФ посприяти налагодженню контактів клубу з представниками Ірпеня.
Як писав УНН, в Україні відродили футбольний клуб Кривого Рогу “Кривбас”. Перший матч команди відвідали Президент України Володимир Зеленський, Президент УАФ Андрій Павелко, також народні депутати.