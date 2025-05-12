На матче Ruch Chorzów - ŁKS Łódź в Польше произошли беспорядки: прокуратура расследует детали

Польская прокуратура начала расследование беспорядков, произошедших в субботу, 10 мая, во время матча между командами Ruch Chorzów и ŁKS Łódź на стадионе в Силезии. Тогда было задержано 19 человек, сообщает RMF, передает УНН.

Детали

Большинство задержанных обвиняют в бросании предметов на территории стадиона, а одного – за внесение пиротехнических материалов. Пока что прокуратура не подает ходатайства о временном аресте - после допросов задержанные освобождаются.

Контекст

Столкновения между фанатами вспыхнули, когда группа сторонников ŁKS Łódź пробралась в район сектора хозяев. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу ŁKS Łódź.

Напомним

В полуфинале Лиги чемпионов "Интер" одолел "Барселону" со счетом 3:3 в первом матче и 3:2 во втором. Команда Симоне Индзаги сыграет в финале против победителя пары "ПСЖ-Арсенал".

Также УНН сообщал, что форвард "Милана" Сантьяго Хименес в матче с "Болоньей" вышел на поле с фамилией матери Золотарчук в честь Дня матери. Его дедушка имел украинские корни.