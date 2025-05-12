На футбольному матчі у Польщі стались заворушення: прокуратура розслідує деталі
Київ • УНН
Розпочато розслідування заворушень під час футбольного матчу в Силезії. Затримано 19 осіб, більшість звинувачують у киданні предметів, одного – за піротехніку.
Польська прокуратура розпочала розслідування заворушень, що стались у суботу, 10 травня, під час матчу між командами Ruch Chorzów і ŁKS Łódź на стадіоні в Силезії. Тоді було затримано 19 осіб, повідомляє RMF, передає УНН.
Деталі
Більшість затриманих звинувачують у киданні предметів на території стадіону а одного – за внесення піротехнічних матеріалів. Поки що прокуратура не подає клопотань про тимчасовий арешт - після допитів затримані звільняються.
Контекст
Сутички між фанатами спалахнули, коли група прихильників ŁKS Łódź пробралася в район сектора господарів. Матч завершився з рахунком 1:3 на користь ŁKS Łódź.
Нагадаємо
У півфіналі Ліги чемпіонів "Інтер" здолав "Барселону" з рахунком 3:3 у першому матчі та 3:2 у другому. Команда Сімоне Індзагі зіграє у фіналі проти переможця пари "ПСЖ-Арсенал".
Також УНН повідомляв, що форвард "Мілана" Сантьяго Хіменес у матчі з "Болоньєю" вийшов на поле з прізвищем матері Золотарчук на честь Дня матері. Його дідусь мав українське коріння.