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На массовые мероприятия во время празднования Троицы привлекли 7 тыс. спасателей

Киев • УНН

 • 9539 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В период проведения в стране мероприятий в период празднования Дня Святой Троицы, с 9:00 15 июня до 9:00 18 июня, подразделения ДСНС перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сообщила пресс-служба ДСНС, передает УНН.

На массовые мероприятия во время празднования Троицы привлекли 7 тыс. спасателей

Как отметили в пресс-службе, в этот период служащие ГСЧС осуществляют усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться мероприятия, связанные с празднованием Дня Святой Троицы.

Всего, по данным пресс-службы ведомства, в 9 утра 18 июня на круглосуточном дежурстве находятся около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС.

Кроме того, организовано межведомственное взаимодействие и проводятся работы по предупреждению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, соблюдения требований законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности с обслуживающим персоналом на объектах, которые будут задействованы в проведении мероприятий.

Также в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС.

Напомним, сегодня, 16 июня, православные отмечают День святой Троицы, который в народе называют просто Троица.

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