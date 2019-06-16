Православні християни сьогодні відзначають День святої Трійці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Сьогодні, 16 червня православні відзначають День святої Трійці, який в народі називають просто Трійця, передає УНН.
Оскільки свято відзначають на п’ятдесятий день після Великодня, він має ще одну назву — П’ятидесятниця.
Трійця — це день, який символізує сходження Духа Святого до учнів Ісуса Христа. Це відбулося в річницю єврейської П’ятидесятниці, тобто свята на честь прийняття Синайського законодавства.
На День святої Трійці до апостолів, Божої Матері та іншим віруючим з’явився Святий Дух, освітивши своїм сяйвом душі кожного.
Цей Дух прийшов на землю в образі вогняних язиків, показавши шлях апостолам для їхніх проповідей вчення Ісуса.
Після цього апостоли змогли говорити на тих мовах, які раніше не знали. Вони звернулися до людей, закликавши їх до покаяння в ім’я порятунку. Потім апостоли здійснили обряд хрещення.