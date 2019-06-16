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Православные христиане сегодня отмечают День святой Троицы

Киев • УНН

 • 20195 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Сегодня, 16 июня православные отмечают День святой Троицы, который в народе называют просто Троица, передает УНН.

Православные христиане сегодня отмечают День святой Троицы

Поскольку праздник отмечают на пятидесятый день после Пасхи, он имеет еще одно название - Пятидесятница.

Троица - это день, который символизирует восхождение Духа Святого к ученикам Иисуса Христа. Это произошло в годовщину еврейской Пятидесятницы, то есть праздника в честь принятия Синайского законодательства.

На День святой Троицы апостолам, Божией Матери и другим верующим появился Святой Дух, осветив своим сиянием души каждого.

Этот Дух пришел на землю в образе огненных языков, показав путь апостолам для их проповедей учения Иисуса.

После этого апостолы смогли говорить на тех языках, которые раньше не знали. Они обратились к людям, призвав их к покаянию во имя спасения. Затем апостолы совершили обряд крещения.

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