На масові заходи під час святкування Трійці залучили 7 тис. рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У період проведення в країні заходів у період святкування Дня Святої Трійці, з 9 години 15 червня до 9 години 18 червня, підрозділи ДСНС перейшли на посилений режим несення служби. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
Як зазначили в прес-службі, у цей період службовці ДСНС здійснюють посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися заходи, пов'язані із святкуванням Дня Святої Трійці.
Загалом, за даними прес-служби відомства, до 9-ї ранку 18 червня на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС.
Крім того, організовано міжвідомчу взаємодію та проводяться роботи щодо попередження виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій, дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки з обслуговуючим персоналом на об’єктах, що будуть задіяні до проведення заходів.
Також в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, православні відзначають День святої Трійці, який в народі називають просто Трійця.