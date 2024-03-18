На Львовщине двум врачам сообщили о подозрении из-за смерти пострадавшей в ДТП пожилой женщины

Во Львовской области терапевту и хирургу сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении своих обязанностей из-за смерти женщины, которая травмировалась в ДТП в 2022 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП во Львовской области.

Детали

Как сообщается, еще 14 декабря 2022 года в 18.10 в медучреждение поступила 80-летняя женщина с телесными повреждениями, полученными во время ДТП (наезда автомобиля).

Следствие установило, что пациентка не была полноценно обследована врачом-терапевтом приемного отделения и врачом-хирургом, а тяжесть ее состояния и диагноз были установлены неправильно.

Через два с половиной часа после обследования женщина умерла.

Правоохранители сообщили врачам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

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