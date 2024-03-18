В Хмельницкой области акушер-гинекологу сообщили о подозрении из-за смерти младенца

В Хмельницкой области сообщено о подозрении врачу-акушеру-гинекологу за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее смерть новорожденного ребенка, сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Как указано, сообщено о подозрении врачу акушер-гинекологу в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч.ч. 1, 2 ст. 140 УК Украины). События имели место в июле прошлого года.

"При ведении родов врач нарушила приказы Минздрава Украины и небрежно отнеслась к своим профессиональным обязанностям. Как следствие, роженице и ее новорожденному ребенку были нанесены тяжелые последствия здоровью. Среди многих диагнозов у ребенка - асфиксия, поражение центральной нервной системы, кровоизлияния. Травмы получила и роженица. Сегодня, 18 марта, мальчик умер в больнице", - отметили в прокуратуре.

Сейчас врач, как указано, отстранена от исполнения обязанностей.

Во Львовском перинатальном центре умер младенец: полиция начала расследование