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Во Львовском перинатальном центре умер младенец: полиция начала расследование

Во Львовском перинатальном центре умер младенец: полиция начала расследование

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 13:57  •  2593 просмотра

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Начато расследование по факту смерти младенца в перинатальном центре во Львове. Ребенок умер на четвертый день после рождения.

По факту смерти младенца во Львовском перинатальном центре в декабре 2023 года начато расследование. Об этом говорится в заявлении Львовского перинатального центра, передает УНН.

Детали

Как сообщается, 8 декабря прошлого года в медучреждение поступила беременная женщина на 34 неделе беременности с тяжелой акушерской и сопутствующей патологией. В центре указали, что помощь оказывали женщине в соответствии с установленными протоколами.

Через несколько часов после госпитализации врачи провели кесарево сечение.

Команда медиков прилагала максимум усилий и использовала все имеющиеся средства для сохранения здоровья и жизни пациентки и ребенка, однако новорожденная девочка умерла 12.12.23 г. По факту смерти младенца было начато расследование

- говорится в заявлении центра.

Также добавили, что коллектив центра активно сотрудничает со следствием.

Контекст

Ранее СМИ писали, что родители обвиняют врачей в халатности и написали заявление в полицию.

После рождения состояние младенца оценили как оптимальное (7 баллов по шкале Апгар), но девочка умерла на четвертый день от инфекционного заболевания.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
lvovЛьвов
У Львівському перинатальному центрі померло немовля: поліція розпочала розслідування
Baby dies in Lviv perinatal center: police launch investigation
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Во Львовском перинатальном центре умер младенец: полиция начала расследование

Начато расследование по факту смерти младенца в перинатальном центре во Львове. Ребенок умер на четвертый день после рождения.

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