Во Львовском перинатальном центре умер младенец: полиция начала расследование
Киев • УНН
Начато расследование по факту смерти младенца в перинатальном центре во Львове. Ребенок умер на четвертый день после рождения.
По факту смерти младенца во Львовском перинатальном центре в декабре 2023 года начато расследование. Об этом говорится в заявлении Львовского перинатального центра, передает УНН.
Детали
Как сообщается, 8 декабря прошлого года в медучреждение поступила беременная женщина на 34 неделе беременности с тяжелой акушерской и сопутствующей патологией. В центре указали, что помощь оказывали женщине в соответствии с установленными протоколами.
Через несколько часов после госпитализации врачи провели кесарево сечение.
Команда медиков прилагала максимум усилий и использовала все имеющиеся средства для сохранения здоровья и жизни пациентки и ребенка, однако новорожденная девочка умерла 12.12.23 г. По факту смерти младенца было начато расследование
Также добавили, что коллектив центра активно сотрудничает со следствием.
Контекст
Ранее СМИ писали, что родители обвиняют врачей в халатности и написали заявление в полицию.
После рождения состояние младенца оценили как оптимальное (7 баллов по шкале Апгар), но девочка умерла на четвертый день от инфекционного заболевания.
Во Львовском перинатальном центре умер младенец: полиция начала расследование
Начато расследование по факту смерти младенца в перинатальном центре во Львове. Ребенок умер на четвертый день после рождения.
россияне обстреляли центр Херсона, есть раненый
51-летний украинец получил ранения в результате российского обстрела в Херсоне, в частности минно-взрывную травму и огнестрельное ранение спины.
МУС выдал ордера на арест командующего авиацией рф и командующего черноморского флота
МУС выдал ордера на арест командующего авиацией рф и командующего черноморского флота за военные преступления и преступления против человечности в Украине, включая нападения на гражданские объекты и инфраструктуру в период с октября 2022 года по март 2023 года.
Сырский и Умеров обсудили потребности Украины в артиллерии и ПВО с министром обороны Норвегии
Министр обороны Украины и Главнокомандующий Вооруженных Сил обсудили с Министром обороны Норвегии расширение сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе и насущные военные потребности Украины.
Макрон сигнализирует союзникам Украины не быть "трусами"
Макрон заявил, что союзникам Украины пора активизировать свои действия и оказать большую поддержку, поскольку война вернулась в Европу.
Силы ПВО сбили вражескую ракету в Криворожском районе
Силы противовоздушной обороны в Криворожском районе Днепропетровской области сбили вражескую ракету, сообщил председатель Днепропетровской ОВА.
В Красном море повреждены три кабеля связи между Европой, Азией и Африкой
Хуситы со своей стороны заявили, что не причастны к инциденту и возложили ответственность на американские и британские военные корабли, не приводя никаких доказательств.
Для депутатов есть срочная и важная задача: Арахамия прокомментировал отмену заседаний Рады на этой неделе
Народный депутат Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада отменила заседание на этой неделе, чтобы депутаты могли выполнить срочное задание, которое влияет на помощь партнеров.
В законопроекте о мобилизации рассматриваются три варианта подачи информации в ТЦК - заместитель главы профильного комитета Рады
Законопроект о мобилизации рассматривает три варианта подачи гражданами информации в военкомат: лично, через центры предоставления административных услуг или онлайн через электронный кабинет.
Уничтожение корабля рф "Сергей котов": в ГУР сказали, сколько моряков потеряла россия
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в результате атаки на российский корабль "Сергей Котов", по предварительным данным, потери среди экипажа российских оккупантов составили 7 погибших и 6 раненых.