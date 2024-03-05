Во Львовском перинатальном центре умер младенец: полиция начала расследование

По факту смерти младенца во Львовском перинатальном центре в декабре 2023 года начато расследование. Об этом говорится в заявлении Львовского перинатального центра, передает УНН.

Детали

Как сообщается, 8 декабря прошлого года в медучреждение поступила беременная женщина на 34 неделе беременности с тяжелой акушерской и сопутствующей патологией. В центре указали, что помощь оказывали женщине в соответствии с установленными протоколами.

Через несколько часов после госпитализации врачи провели кесарево сечение.

Команда медиков прилагала максимум усилий и использовала все имеющиеся средства для сохранения здоровья и жизни пациентки и ребенка, однако новорожденная девочка умерла 12.12.23 г. По факту смерти младенца было начато расследование - говорится в заявлении центра.

Также добавили, что коллектив центра активно сотрудничает со следствием.

Контекст

Ранее СМИ писали, что родители обвиняют врачей в халатности и написали заявление в полицию.

После рождения состояние младенца оценили как оптимальное (7 баллов по шкале Апгар), но девочка умерла на четвертый день от инфекционного заболевания.