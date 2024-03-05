У Львівському перинатальному центрі померло немовля: поліція розпочала розслідування
Київ • УНН
Розпочато розслідування за фактом смерті немовля в перинатальному центрі у Львові. Дитина померла на четвертий день після народження.
За фактом смерті немовля у Львівському перинатальному центрі у грудні 2023 року розпочато розслідування. Про це йдеться у заяві Львівського перинатального центру, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, 8 грудня минулого року до медзакладу поступила вагітна жінка на 34 тижні вагітності з тяжкою акушерською та супутньою патологією. У центрі вказали, що допомогу надавали жінці відповідно до встановлених протоколів.
За декілька годин після госпіталізації лікарі провели кесарів розтин.
Команда медиків докладала максимум зусиль та використовувала всі наявні засоби для збереження здоров'я та життя пацієнтки і дитини, проте новонароджена дівчинка померла 12.12.23 р. За фактом смерті немовляти було розпочато розслідування
Також додали, що колектив центру активно співпрацює зі слідством.
Контекст
Раніше ЗМІ писали, що батьки звинувачують лікарів у халатності та написали заяву в поліцію.
Після народження стан немовля оцінили як оптимальний (7 балів за шкалою Апгар), але дівчинка померла на четвертий день від інфекційного захворювання.