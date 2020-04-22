Во Львовской области от коронавируса умерли еще два человека

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 38036 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 82207 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102298 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128506 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129031 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172600 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121801 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157746 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Во Львовской области от коронавируса умерли еще два человека

Во Львовской области от коронавируса умерли еще два человека

Киев  •  УНН

 • 8385 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 апреля. УНН. Во Львовской области умерли одиннадцатый и двенадцатый пациенты, у которых было зафиксировано коронавирусную инфекцию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

"Женщина - медицинский работник, 1960 года, умерла сегодня, 22 апреля. Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили 18 апреля. 13 апреля была госпитализирована в Центр легочного здоровья с двусторонней пневмонией. У женщины были сопутствующие заболевания, в частности, гипертоническая болезнь, ожирение", - сообщили в ОГА.

По данным прессслужбы, 44-летний мужчина скончался сегодня, 22 апреля. ПЦР-тест, который приняли 20 апреля, подтвердил у пациента коронавирус. Результат теста получили сегодня, 22 апреля.

"Проходил лечение во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы. У мужчины не было сопутствующих болезней", - добавили в ОГА.

Напомним, в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных.

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