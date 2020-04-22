Во Львовской области от коронавируса умерли еще два человека
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 апреля. УНН. Во Львовской области умерли одиннадцатый и двенадцатый пациенты, у которых было зафиксировано коронавирусную инфекцию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
"Женщина - медицинский работник, 1960 года, умерла сегодня, 22 апреля. Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили 18 апреля. 13 апреля была госпитализирована в Центр легочного здоровья с двусторонней пневмонией. У женщины были сопутствующие заболевания, в частности, гипертоническая болезнь, ожирение", - сообщили в ОГА.
По данным прессслужбы, 44-летний мужчина скончался сегодня, 22 апреля. ПЦР-тест, который приняли 20 апреля, подтвердил у пациента коронавирус. Результат теста получили сегодня, 22 апреля.
"Проходил лечение во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы. У мужчины не было сопутствующих болезней", - добавили в ОГА.
Напомним, в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных.