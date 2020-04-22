На Львівщині від коронавірусу померло ще двоє людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. На Львівщині померли одинадцятий та дванадцятий пацієнти, у яких було зафіксовано коронавірусну інфекцію. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
“Жінка — медичний працівник, 1960 року народження, померла сьогодні, 22 квітня. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнтки коронавірус, отримали 18 квітня. 13 квітня була госпіталізована у Центр легеневого здоров’я з двобічною пневмонією. У жінки були супутні захворювання, зокрема, гіпертонічна хвороба, ожиріння”, — повідомили в ОДА.
За даними пресслужби, 44-річний чоловік помер сьогодні, 22 квітня. ПЛР-тест, який взяли 20 квітня, підтвердив у пацієнта коронавірус. Результат тесту отримали сьогодні, 22 квітня.
“Проходив лікування у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. У чоловіка не було супутніх хворіб”, — додали в ОДА.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 6592 випадки COVID-19, з них 174 летальні.