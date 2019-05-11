Во Львовской области произошло ДТП с участием сотрудника СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Во Львовской области произошло ДТП, в котором пострадал сотрудник местного управления Службы безопасности Украины. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Происшествие произошло в городе Новый Раздел. Автомобиль ВАЗ, под управлением местного жителя 1992 года рождения, выехал на встречную полосу где столкнулся с автомобилем Mercedes под руководством сотрудника СБ.
В результате столкновения водитель ВАЗ погиб.
Территориальным управление ГБР начато досудебное расследование по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Напомним, теруправлением Государственного бюро расследований, расположенным в г. Киев, проводится досудебное расследование ДТП, которое произошло в ночь с 10 на 11 мая при участии патрульного автомобиля.