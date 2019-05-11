ДБР розслідує ДТП за участі патрульного авто, де постраждали двоє поліцейських

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Теруправлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Київ, проводиться досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась у ніч із 10 на 11 травня за участі патрульного автомобілю. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.

“Слідчими встановлено, що об 00:39 по проспекту Перемоги, 12, водій, керуючи автомобілем BMW 528I, здійснив зіткнення зі службовим автомобілем під керуванням інспектора управління патрульної поліції. Автомобіль Toyota Prius
отримав механічні пошкодження. Внаслідок зіткнення лейтенант поліції отримав перелом руки. Його та пасажира — старшого лейтенанта поліції з закритою черепно-мозковою травмою доставлено до Київської міської клінічної лікарні № 17”, — йдеться у повідомленні.

Водія автомобіля BMW також госпіталізовано до лікарні. Він отримав закриту черепно-мозкову травму та (попередньо) перелом ноги.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), проводяться першочергові слідчі дії.

Дане правопорушення карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Києві, сьогодні вночі, сталася подвійна ДТП за участю патрульного автомобілю. В результаті госпіталізовано двох патрульних поліцейських та водія BMW.

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