ГБР расследует ДТП с участием патрульного авто, где пострадали двое полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Теруправлением Государственного бюро расследований, расположенным в г. Киев, проводится досудебное расследование ДТП, которое произошло в ночь с 10 на 11 мая при участии патрульного автомобиля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователями установлено, что о 00:39 по проспекту Победы, 12, водитель, управляя автомобилем BMW 528I, совершил столкновение со служебным автомобилем под управлением инспектора управления патрульной полиции. Автомобиль Toyota Prius получил механические повреждения. В результате столкновения лейтенант полиции получил перелом руки. Его и пассажира - старшего лейтенанта полиции с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу № 17", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля BMW также госпитализирован в больницу. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и (предварительно) перелом ноги.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), проводятся первоочередные следственные действия.
Данное правонарушение карается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в Киеве, сегодня ночью произошла двойная ДТП с участием патрульного автомобиля. В результате госпитализированы двое патрульных полицейских и водителя BMW.