У столиці сталася подвійна ДТП за участю патрульного автомобілю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У Києві, сьогодні вночі, сталася подвійна ДТП за участю патрульного автомобілю. В результаті госпіталізовано двох патрульних поліцейських та водія BMW. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції Києва.
“Сьогодні, 11 травня о 00:42 на з’їзді з Повітрофлотського проспекту на проспект Перемоги сталося ДТП за участю двох автомобілів: BMW та поліцейського автомобілю Toyota Prius. В результаті було госпіталізовано двох поліцейських та водія BMW”, — сказали в прес-службі.
Нагадаємо, 9 травня у Києві, на проспекті Героїв Сталінграду, 1А, сталася потрійна ДТП за участі патрульного автомобіля.
Як повідомляв УНН, в результаті зіткнення легкового автомобіля ВАЗ у припарковану вантажівку MAN, загинули пасажир і водій легковика, які були військовослужбовцями.