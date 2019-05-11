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У столиці сталася подвійна ДТП за участю патрульного автомобілю

У столиці сталася подвійна ДТП за участю патрульного автомобілю

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У Києві, сьогодні вночі, сталася подвійна ДТП за участю патрульного автомобілю. В результаті госпіталізовано двох патрульних поліцейських та водія BMW. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції Києва.

“Сьогодні, 11 травня о 00:42 на з’їзді з Повітрофлотського проспекту на проспект Перемоги сталося ДТП за участю двох автомобілів: BMW та поліцейського автомобілю Toyota Prius. В результаті було госпіталізовано двох поліцейських та водія BMW”, — сказали в прес-службі.

Нагадаємо, 9 травня у Києві, на проспекті Героїв Сталінграду, 1А, сталася потрійна ДТП за участі патрульного автомобіля.

Як повідомляв УНН, в результаті зіткнення легкового автомобіля ВАЗ у припарковану вантажівку MAN, загинули пасажир і водій легковика, які були військовослужбовцями.

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