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Легковик врізався у припарковану вантажівку в Києві, загинули двоє військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. В результаті зіткнення легкового автомобіля ВАЗ у припарковану вантажівку MAN загинули пасажир і водій легковика, які були військовослужбовцями. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

За даними поліції, сьогодні вранці на Кільцевій дорозі Святошинського району столиці в результаті зіткнення автомобіля ВАЗ та припаркованої вантажівки MAN, яка знаходилась з правого краю проїжджої частини дороги, загинули водій та пасажир легкової машини. Слідчі встановили, що загиблі — військовослужбовці.

На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група слідчого відділу з розслідування ДТП ГУНП у м. Києві. Правоохоронці спілкувались зі свідками та очевидцями дорожньо-транспортної пригоди та наразі встановлюють причини, обставини та механізм аварії.

За даним фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора, 9 травня, у Києві, на проспекті Героїв Сталінграду, 1А, сталася потрійна ДТП за участі патрульного автомобіля. У результаті було госпіталізовано патрульного поліцейського.

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