Легковушка врезалась в припаркованный грузовик в Киеве, погибли двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ в припаркованный грузовик MAN погибли пассажир и водитель легковушки, которые были военнослужащими. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
По данным полиции, сегодня утром на Кольцевой дороге Святошинского района столицы в результате столкновения автомобиля ВАЗ и припаркованного грузовика MAN, который находился с правого края проезжей части дороги, погибли водитель и пассажир легковой машины. Следователи установили, что погибшие - военнослужащие.
На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа следственного отдела по расследованию ДТП ГУНП в г. Киеве. Правоохранители общались со свидетелями и очевидцами ДТП и сейчас устанавливают причины, обстоятельства и механизм аварии.
По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, вчера, 9 мая, в Киеве, на проспекте Героев Сталинграда, 1А, произошла тройная ДТП с участием патрульного автомобиля. В результате был госпитализирован патрульный полицейский.