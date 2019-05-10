Легковушка врезалась в припаркованный грузовик в Киеве, погибли двое военных

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 60831 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 88814 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100842 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102822 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126189 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112474 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138351 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144746 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130197 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130252 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Легковушка врезалась в припаркованный грузовик в Киеве, погибли двое военных

Легковушка врезалась в припаркованный грузовик в Киеве, погибли двое военных

Киев  •  УНН

 • 11448 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ в припаркованный грузовик MAN погибли пассажир и водитель легковушки, которые были военнослужащими. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

По данным полиции, сегодня утром на Кольцевой дороге Святошинского района столицы в результате столкновения автомобиля ВАЗ и припаркованного грузовика MAN, который находился с правого края проезжей части дороги, погибли водитель и пассажир легковой машины. Следователи установили, что погибшие - военнослужащие.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа следственного отдела по расследованию ДТП ГУНП в г. Киеве. Правоохранители общались со свидетелями и очевидцами ДТП и сейчас устанавливают причины, обстоятельства и механизм аварии.

По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера, 9 мая, в Киеве, на проспекте Героев Сталинграда, 1А, произошла тройная ДТП с участием патрульного автомобиля. В результате был госпитализирован патрульный полицейский.

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