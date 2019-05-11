В столице произошла двойная ДТП с участием патрульного автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Киеве сегодня ночью произошла двойная ДТП с участием патрульного автомобиля. В результате госпитализированы двое патрульных полицейских и водителя BMW. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"Сегодня, 11 мая в 00:42 на съезде с Воздухофлотского проспекта на проспект Победы произошло ДТП с участием двух автомобилей: BMW и полицейского автомобиля Toyota Prius. В результате были госпитализированы двое полицейских и водитель BMW", - сказали в пресс-службе.
Напомним, 9 мая в Киеве, на проспекте Героев Сталинграда, 1А, произошла тройная ДТП с участием патрульного автомобиля.
Как сообщал УНН, в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ в припаркованный грузовик MAN, погибли пассажир и водитель легковушки, которые были военнослужащими.