На Львівщині сталося ДТП за участі співробітника СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У Львівській області сталося ДТП в якому постраждав співробітник місцевого управління Служби безпеки України. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася у місті Новий Розділ. Автомобіль ВАЗ, під керування місцевого жителя 1992 року народження, виїхав на зустрічну смугу де зіткнувся з автомобілем Mercedes під керуванням співробітника СБ.
В результаті зіткнення водій ВАЗ загинув.
Територіальне управління ДБР розпочато досудове розслідування за ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).
Нагадаємо, теруправлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Київ, проводиться досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась у ніч із 10 на 11 травня за участі патрульного автомобілю.