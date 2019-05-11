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На Львівщині сталося ДТП за участі співробітника СБУ

На Львівщині сталося ДТП за участі співробітника СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У Львівській області сталося ДТП в якому постраждав співробітник місцевого управління Служби безпеки України. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася у місті Новий Розділ. Автомобіль ВАЗ, під керування місцевого жителя 1992 року народження, виїхав на зустрічну смугу де зіткнувся з автомобілем Mercedes під керуванням співробітника СБ.

В результаті зіткнення водій ВАЗ загинув.

Територіальне управління ДБР розпочато досудове розслідування за ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Нагадаємо, теруправлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Київ, проводиться досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась у ніч із 10 на 11 травня за участі патрульного автомобілю.

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