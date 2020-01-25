Во Львовской области разыскивают несовершеннолетнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В городе Дрогобыч Львовской области исчезла 150-летняя девушка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
“В Дрогобычский отдел полиции 24 января обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 15-летняя дочь, Волкова Виктория Николаевна, ушла из дома и обратно не вернулась, связь с ней отсутствует. Приметы: рост 155-160 см, плотного телосложения, волосы русые, длинные. Была одета: длинная зимняя куртка с капюшоном синего цвета, синие джинсы, коричневые ботинки”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области в прифронтовом поселке полицейские нашли без вести пропавшую гражданку Германии, которая сейчас проживает в Киеве.