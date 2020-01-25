На Львівщині розшукують неповнолітню дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У місті Дрогобич на Львівщині зникла 150-річна дівчина. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
“В Дрогобицький відділ поліції 24 січня звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що її 15-річна донька, Волкова Вікторія Миколаївна, пішла з дому і назад не повернулася, зв’язок з нею відсутній. Прикмети: зріст 155-160 см, плотної тілобудови, волосся русяве, довге. Була одягнута: довга зимова куртка з капюшоном синього кольору, сині джинси, коричневі черевики”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Донеччині у прифронтовому селищі поліцейські знайшли безвісті зниклу громадянку Німеччині, яка нині проживає у Києві.