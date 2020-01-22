Зниклу громадянку Німеччини знайшли у прифронтовому селищі на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На Донеччині у прифронтовому селищі поліцейські знайшли безвісті зниклу громадянку Німеччині, яка нині проживає у Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
“Знесилену, змерзлу жінку помітили співробітники поліцейської станції в смт Верхньоторецькому, що на лінії розмежування. Пасажирка зійшла з електрички та не розуміла, де вона знаходиться. Правоохоронці зігріли її теплим чаєм, нагодували. Виявилося, що 34-річна громадянка Німеччини, що мешкає в Києві, понад місяць перебуває у розшуку як безвісти зникла”, — сказано у повідомленні.
Врятувати людину вдалося завдяки роботі поліцейської станції, яка була відкрита напередодні Нового року на території залізничної станції в селищі Верхньоторецьке Ясинуватського району.
На станції постійно чергують співробітники Авдіївського відділення поліції. Вони прийшли на допомогу жінці, яка виглядала вкрай втомленою та не знала, куди йти. Як опинилася у прифронтовому селищі, вона не пам’ятала.
Поліцейські подбали про незнайомку, забрали в тепло, нагодували. Було встановлено, що жінка є громадянкою Німеччини, але останнім часом мешкає у м. Києві. 27 грудня 2019 року вона пішла з дому та не повернулася. Її батько звернувся до поліції Києва з проханням допомогти знайти зниклу.
Поліція повернула 34-річну киянку додому. Батько подякував правоохоронцям за порятунок доньки.
Загалом на лінії розмежування в Донецькій області функціонують 8 поліцейських станцій.
Нагадаємо, у суботу, 18 січня, 16-річний підліток Павло Кремінський, який пропав без вісті в Київській області, був знайдений мертвим.