Пропавшую гражданку Германии нашли в прифронтовом поселке на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Донецкой области в прифронтовом поселке полицейские нашли без вести пропавшую гражданку Германии, которая сейчас проживает в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Обессиленную, замерзшую женщину заметили сотрудники полицейской станции в пгт Верхнеторецкое, что на линии разграничения. Пассажирка сошла с электрички и не понимала, где она находится. Правоохранители согрели ее теплым чаем, накормили. Оказалось, что 34-летняя гражданка Германии, проживает в Киеве, более месяца находится в розыске как без вести пропавшая", - говорится в сообщении.
Спасти человека удалось благодаря работе полицейской станции, которая была открыта в канун Нового года на территории железнодорожной станции в поселке Верхнеторецкое Ясиноватского района.
На станции постоянно дежурят сотрудники Авдеевского отделение полиции. Они пришли на помощь женщине, которая выглядела крайне уставшей и не знала, куда идти. Как оказалась в прифронтовом поселке, она не помнила.
Полицейские позаботились о незнакомке, забрали в тепло, накормили. Было установлено, что женщина является гражданкой Германии, но в последнее время живет в г. Киеве. 27 декабря 2019 года она ушла из дома и не вернулась. Ее отец обратился в полицию Киева с просьбой помочь найти пропавшую.
Полиция вернула 34-летнюю киевлянку домой. Отец поблагодарил правоохранителей за спасение дочери.
Всего на линии разграничения в Донецкой области функционируют 8 полицейских станций.
Напомним, в субботу, 18 января, 16-летний подросток Павел Кормянский, который пропал без вести в Киевской области, был найден мертвым.