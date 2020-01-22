Пропавшую гражданку Германии нашли в прифронтовом поселке на Донбассе

КИЕВ. 22 января. УНН. В Донецкой области в прифронтовом поселке полицейские нашли без вести пропавшую гражданку Германии, которая сейчас проживает в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.