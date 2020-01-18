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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Під Києвом в озері знайшли тіло зниклого підлітка

Київ • УНН

 • 102179 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У суботу, 18 січня, 16-річний підліток Павло Кремінський, який пропав без вісті в Київській області, був знайдений мертвим. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Київській області.

Під Києвом в озері знайшли тіло зниклого підлітка

Він проживав в селі Бабинці Бородянського району Київської області. Близько о 23:30 16 січня пішов з дому і не повернувся.

Поліція організувала пошуки.

Як повідомила в Facebook очевидець Тетяна Лупова, тіло підлітка знайшли 18 січня в місцевому озері.

Нагадаємо, зниклий 4 січня в Херсоні чоловік помер від асфіксії внаслідок утоплення.

Українські Національні Новини

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