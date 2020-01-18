Під Києвом в озері знайшли тіло зниклого підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У суботу, 18 січня, 16-річний підліток Павло Кремінський, який пропав без вісті в Київській області, був знайдений мертвим. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Київській області.
Він проживав в селі Бабинці Бородянського району Київської області. Близько о 23:30 16 січня пішов з дому і не повернувся.
Поліція організувала пошуки.
Як повідомила в Facebook очевидець Тетяна Лупова, тіло підлітка знайшли 18 січня в місцевому озері.
Нагадаємо, зниклий 4 січня в Херсоні чоловік помер від асфіксії внаслідок утоплення.