Зниклого у Херсоні чоловіка знайшли утопленим
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Зниклий 4 січня в Херсоні чоловік помер від асфіксії внаслідок утоплення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в Херсонській області.
Так, 4 січня в Херсоні зник 27-річний чоловік. Він пішов з дому і не повернувся, його мобільний телефон був вимкнений. Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 “Умисне вбивство” з поміткою (безвісно відсутній).
"9 січня його тіло без видимих тілесних ушкоджень було виявлене в річці у очереті. Сьогодні, 10 січня, були отримані висновки судово-медичної експертизи. За цими даними, смерть чоловіка настала 4 січня, саме у день його зникнення, від асфіксії внаслідок утоплення", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, раніше тіло зниклого херсонця знайшли закопаним.