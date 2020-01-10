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Зниклого у Херсоні чоловіка знайшли утопленим

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Зниклий 4 січня в Херсоні чоловік помер від асфіксії внаслідок утоплення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в Херсонській області.

Так, 4 січня в Херсоні зник 27-річний чоловік. Він пішов з дому і не повернувся, його мобільний телефон був вимкнений. Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 “Умисне вбивство” з поміткою (безвісно відсутній).

"9 січня його тіло без видимих тілесних ушкоджень було виявлене в річці у очереті. Сьогодні, 10 січня, були отримані висновки судово-медичної експертизи. За цими даними, смерть чоловіка настала 4 січня, саме у день його зникнення, від асфіксії внаслідок утоплення", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, раніше тіло зниклого херсонця знайшли закопаним.

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