Пропавшего в Херсоне мужчину нашли утопленным
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Пропавший 4 января в Херсоне мужчина умер от асфиксии вследствие утопления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Херсонской области.
Так, 4 января в Херсоне пропал 27-летний мужчина. Он ушел из дома и не вернулся, его мобильный телефон был выключен. Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" с пометкой (безвестно отсутствует).
"9 января его тело без видимых телесных повреждений было обнаружено в реке в камышах. Сегодня, 10 января, были получены выводы судебно-медицинской экспертизы. По этим данным, смерть мужчины наступила 4 января, именно в день его исчезновения, от асфиксии вследствие утопления", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее тело пропавшего херсонца нашли закопанным.