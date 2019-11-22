Тіло зниклого понад тиждень тому херсонця знайшли закопаним
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Херсонця, який зник майже два тижні тому, знайшли вбитим та закопаним у землю. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.
"Сьогодні приблизно о 3:00 в полі поблизу села Молодіжне Дніпровського району було проведено огляд місця події за участю слідчо-оперативної групи та експертів. Тіло зниклого було закопане в землі. Хлопець помер насильницькою смертю: під час огляду на грудній клітині та шиї були колото-різані рани", - сказано у повідомленні.
Як повідомив начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу, причетну до зникнення хлопця.
Наразі проводяться заходи зі збирання доказів щодо причетності винної особи у скоєнні умисного вбивства. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу. У межах розслідування злочину призначено проведення низки експертиз. Після отримання результатів досліджень, а також слідчих експериментів можна буде повністю встановити, за яких обставин сталося вбивство, його мотиви та причини.
Додамо, 10 листопада у Херсоні зник 22-річний хлопець. Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 "Умисне вбивство" з позначкою (безвісно відсутній).
Нагадаємо, на Одещині знайшли тіло зниклої 14-річної жительки Суворовського району Одеси з ознаками насильницької смерті.