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Тіло зниклого понад тиждень тому херсонця знайшли закопаним

Тіло зниклого понад тиждень тому херсонця знайшли закопаним

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Херсонця, який зник майже два тижні тому, знайшли вбитим та закопаним у землю. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.

"Сьогодні приблизно о 3:00 в полі поблизу села Молодіжне Дніпровського району було проведено огляд місця події за участю слідчо-оперативної групи та експертів. Тіло зниклого було закопане в землі. Хлопець помер насильницькою смертю: під час огляду на грудній клітині та шиї були колото-різані рани", - сказано у повідомленні.

Як повідомив начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу, причетну до зникнення хлопця.

Наразі проводяться заходи зі збирання доказів щодо причетності винної особи у скоєнні умисного вбивства. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу. У межах розслідування злочину призначено проведення низки експертиз. Після отримання результатів досліджень, а також слідчих експериментів можна буде повністю встановити, за яких обставин сталося вбивство, його мотиви та причини.

Додамо, 10 листопада у Херсоні зник 22-річний хлопець. Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 "Умисне вбивство" з позначкою (безвісно відсутній). 

Нагадаємо, на Одещині знайшли тіло зниклої 14-річної жительки Суворовського району Одеси з ознаками насильницької смерті.

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