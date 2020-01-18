Под Киевом в озере нашли тело пропавшего подростка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В субботу, 18 января, пропавший без вести в Киевской области 16-летний подросток Павел Креминский был найден мертвым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Киевской области.
Он проживал в селе Бабинцы Бородянского района Киевской области. Около 23:30 16 января ушел из дома и не вернулся.
Полиция организовала поиски.
Как сообщила в Facebook очевидец Татьяна Лупова, тело подростка нашли 18 января в местном озере.
Напомним, пропавший 4 января в Херсоне мужчина умер от асфиксии вследствие утопления.