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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Под Киевом в озере нашли тело пропавшего подростка

Киев • УНН

 • 102179 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В субботу, 18 января, пропавший без вести в Киевской области 16-летний подросток Павел Креминский был найден мертвым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Киевской области.

Под Киевом в озере нашли тело пропавшего подростка

Он проживал в селе Бабинцы Бородянского района Киевской области. Около 23:30 16 января ушел из дома и не вернулся.

Полиция организовала поиски.

Как сообщила в Facebook очевидец Татьяна Лупова, тело подростка нашли 18 января в местном озере.

Напомним, пропавший 4 января в Херсоне мужчина умер от асфиксии вследствие утопления.

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