Во Львовской области началась новая волна COVID-19

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«Во Львовской области началась новая волна коронавируса: что нужно знать жителям области. В течение четырех недель подряд во Львовской области фиксируют рост числа больных коронавирусной болезнью. Ситуация остается стабильной и контролируемой. По информации Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, за последнюю неделю наблюдается рост количества новых случаев на 30%», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в области пациентов с коронавирусом могут лечить 20 медицинских учреждений, они обеспечены кислородом и кислородными концентраторами и заключены соглашения с НСЗУ.

Кроме того, во Львовской ОВА напомнили, что в Европе обнаружили новый штамм коронавируса Омикрон ВА.5, который еще более заразен, чем предыдущий. Во Львовской области случаев заболевания, вызванного новым штаммом, пока не фиксировали. Самая эффективная защита от болезни – вакцинация.

Дополнение

4 августа сообщалось, что в Украине растет количество случаев COVID-19 и госпитализированных.



С приближением третьей зимы с пандемией коронавируса ученые предупреждают "уставшие" правительства и население, чтобы они готовились к новым волнам COVID-19.