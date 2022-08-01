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«Жити з COVID»: як далеко може зайти пандемія

«Жити з COVID»: як далеко може зайти пандемія

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У міру наближення третьої зими пандемії коронавірусу в північній півкулі вчені попереджають "стомлені" уряди та населення, щоб вони готувалися до нових хвиль COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на агенство Reuters.

Деталі

Тільки в Сполучених Штатах цієї зими може бути до мільйона випадків зараження на день, вважає Кріс Мюррей, голова Інституту показників та оцінки здоров'я (IHME), незалежної групи моделювання у Вашингтонському університеті, яка відстежує пандемію. Цифри будуть приблизно вдвічі більші за поточну денну кількість випадків COVID-19.

У Сполученому Королівстві та Європі вчені прогнозують серію хвиль COVID, оскільки люди проводять більше часу у приміщенні у холодні місяці, цього разу практично без масок чи обмежень щодо соціального дистанціювання.

Проте, незважаючи на те, що найближчими місяцями кількість випадків захворювання може знову збільшитися, кількість смертей і госпіталізацій навряд чи зростатиме з такою ж інтенсивністю, вважають експерти, чому сприяють вакцинація та бустерні програми, легші варіанти COVID та високоефективні методи лікування.

Ці прогнози порушують нові питання про те, коли країни вийдуть із надзвичайної фази COVID і перейдуть у стан ендемічного захворювання, коли у спільнотах з високим рівнем вакцинації спостерігатимуться невеликі спалахи, можливо, на сезонній основі.

Багато експертів передбачали, що перехід почнеться на початку 2022 року, але поява варіанта коронавірусу Omicron, що сильно мутував, порушило ці очікування.

«Нам потрібно відмовитися від ідеї «чи скінчилася пандемія?», - сказав Адам Кучарскі, епідеміолог Лондонської школи гігієни та тропічної медицини. Він та інші бачать, як COVID перетворюється на ендемічну загрозу, яка, як і раніше, викликає тяжкий тягар хвороб.

Потенційно вчені роздумують над питанням, чи з'явиться новий варіант, який перевершить домінуючий, в даний час підваріант Omicron. Якщо цей варіант також викликає тяжче захворювання і краще здатний ухилятися від імунітету, це буде найгірший сценарій, згідно з нещодавнім звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я по Європі.

"Всі сценарії (з новими варіантами) вказують на можливість великої майбутньої хвилі на рівні, який буде таким же поганим або гіршим, ніж хвилі епідемії 2020/2021 років", - йдеться у звіті, заснованому на моделі Імперського коледжу Лондона.

Багато експертів із захворювань, опитаних Reuters, заявили, що робити прогнози щодо COVID стало набагато складніше, оскільки багато людей покладаються на експрес-тести, які приховують рівень зараження.

BA.5, підваріант Omicron, який в даний час викликає пік інфекцій у багатьох регіонах, надзвичайно заразний, а це означає, що багато пацієнтів, госпіталізованих з приводу інших захворювань, можуть мати позитивний результат тесту на нього і вважатися важкими випадками, навіть якщо COVID -19 не є джерелом їхніх страждань.

Експерти також уважно стежать за розвитком подій в Австралії, де сезон грипу, що відновився, у поєднанні з COVID призводить до перевантаження лікарень. Вони кажуть, що цілком можливо, що західні країни можуть побачити аналогічну картину після кількох тихих сезонів грипу.

ВООЗ заявила, що кожній країні все ще необхідно підходити до нових хвиль із усіма інструментами в арсеналі пандемії — від вакцинації до втручань, таких як тестування та соціальне дистанціювання чи носіння масок.

До прикладу, уряд Ізраїлю нещодавно припинив планове тестування мандрівників на COVID у міжнародному аеропорту, але готовий відновити практику протягом кількох днів, якщо зіткнеться з серйозним сплеском.

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