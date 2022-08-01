«Жить с COVID»: как далеко может зайти пандемия

Детали

Только в Соединенных Штатах этой зимой может быть до миллиона случаев заражения в день, считает Крис Мюррей, глава Института показателей и оценки здоровья (IHME), независимой группы моделирования в Вашингтонском университете, отслеживающей пандемию. Цифры будут примерно вдвое больше текущего дневного числа случаев COVID-19.

В Соединенном Королевстве и Европе ученые прогнозируют серию волн COVID, поскольку люди проводят больше времени в помещении в холодные месяцы, на этот раз практически без масок или ограничений по социальному дистанцированию.

Однако, несмотря на то, что в ближайшие месяцы количество случаев заболевания может снова увеличиться, количество смертей и госпитализаций вряд ли будет расти с такой же интенсивностью, считают эксперты, чему способствуют вакцинация и бустерные программы, более легкие варианты COVID и высокоэффективные методы лечения.

Эти прогнозы поднимают новые вопросы о том, когда страны выйдут из чрезвычайной фазы COVID и перейдут в состояние эндемического заболевания, когда в сообществах с высоким уровнем вакцинации будут наблюдаться небольшие вспышки, возможно, на сезонной основе.

Многие эксперты предполагали, что переход начнется в начале 2022 года, но появление сильно мутировавшего варианта коронавируса Omicron нарушило эти ожидания.

«Нам нужно отказаться от идеи «кончилась ли пандемия?», – сказал Адам Кучарски, эпидемиолог Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Он и другие видят, как COVID превращается в эндемическую угрозу, которая по-прежнему вызывает тяжелое бремя болезней.

Потенциально ученые размышляют над вопросом, появится ли новый вариант, который превзойдет доминирующий, в настоящее время подвариант Omicron. Если этот вариант также вызывает более тяжелое заболевание и лучше способен уклоняться от иммунитета, это будет худший сценарий, согласно недавнему отчету Всемирной организации здравоохранения по Европе.

"Все сценарии (с новыми вариантами) указывают на возможность большой будущей волны на уровне, который будет столь же плохим или хуже, чем волны эпидемии 2020/2021 годов", - говорится в отчете, основанном на модели Имперского колледжа Лондона.

Многие эксперты по заболеваниям, опрошенные Reuters, заявили, что делать прогнозы по COVID стало гораздо сложнее, поскольку многие полагаются на экспресс-тесты, скрывающие уровень заражения.

BA.5, подвариант Omicron, в настоящее время вызывающий пик инфекций во многих регионах, чрезвычайно заразен, а это означает, что многие пациенты, госпитализированные по поводу других заболеваний, могут иметь положительный результат теста на него и считаться тяжелыми случаями, даже если COVID -19 не является источником их страданий.

Эксперты также внимательно следят за развитием событий в Австралии, где восстановившийся сезон гриппа в сочетании с COVID приводит к перегрузке больниц. Они говорят, что вполне возможно, что западные страны могут увидеть аналогичную картину после нескольких тихих сезонов гриппа.

ВОЗ заявила, что каждой стране все еще необходимо подходить к новым волнам со всеми инструментами в арсенале пандемии — от вакцинации к вмешательствам, таким как тестирование и социальное дистанцирование или ношение масок.

К примеру, правительство Израиля недавно прекратило плановое тестирование путешественников на COVID в международном аэропорту, но готово возобновить практику в течение нескольких дней, если столкнется с серьезным всплеском.