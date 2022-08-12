На Львівщині розпочалася нова хвиля COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Львівській області розпочалася нова хвиля COVID-19. За останній тиждень спостерігається зростання кількості нових випадків на 30%. Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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«На Львівщині розпочалася нова хвиля коронавірусу: що слід знати жителям області. Протягом чотирьох тижнів поспіль на Львівщині фіксують зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу. Ситуація залишається стабільною і контрольованою. За інформацією Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, за останній тиждень спостерігається зростання кількості нових випадків на 30%», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що в області пацієнтів із коронавірусом можуть лікувати 20 медичних закладів, вони забезпечені киснем та кисневими концентраторами та мають укладені угоди з НСЗУ.
Окрім того, в Львівській ОВА нагадали, що у Європі виявили новий штам коронавірусу Омікрон ВА.5, який ще більше заразний ніж попередній. На Львівщині випадків захворювання, викликаного новим штамом, наразі не фіксували. Найефективніший захист від хвороби – вакцинація.
Доповнення
4 серпня повідомлялося, що в Україні зростає кількість випадків COVID-19 та госпіталізованих.
З наближенням третьої зими з пандемією коронавірусу вчені попереджають "стомлені" уряди та населення, щоб вони готувалися до нових хвиль COVID-19.