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В Україні зростає кількість випадків COVID-19: за тиждень 1,5 тисячі нових госпіталізованих

В Україні зростає кількість випадків COVID-19: за тиждень 1,5 тисячі нових госпіталізованих

Київ • УНН

 • 190529 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Україні зростає кількість випадків COVID-19 та госпіталізованих. Як заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, за минулий тиждень статистика хворих збільшилася на 33%, передає УНН.

Цитата

“Кількість випадків COVID-19 та госпіталізованих зростає. До прикладу, лише за минулий тиждень ми маємо +33% нових випадків та більш як 1500 нових пацієнтів у лікарнях. Для контролю поширення хвороби нам потрібно активно працювати над тим, щоб діагностика відбувалась вчасно”, – наголосив Ляшко.

Деталі

Міністр додав, що, незважаючи на війну, проводять безоплатне тестування на COVID-19, де це можливо. У кожному регіоні у достатній кількості є як експрес-тести, так і ПЛР-тести для відповідних досліджень.

Нагадаємо

З наближенням третьої зими з пандемією коронавірусу вчені попереджають "стомлені" уряди та населення, щоб вони готувалися до нових хвиль COVID-19.

Українські Національні Новини

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