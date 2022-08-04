В Україні зростає кількість випадків COVID-19: за тиждень 1,5 тисячі нових госпіталізованих

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“Кількість випадків COVID-19 та госпіталізованих зростає. До прикладу, лише за минулий тиждень ми маємо +33% нових випадків та більш як 1500 нових пацієнтів у лікарнях. Для контролю поширення хвороби нам потрібно активно працювати над тим, щоб діагностика відбувалась вчасно”, – наголосив Ляшко.

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Міністр додав, що, незважаючи на війну, проводять безоплатне тестування на COVID-19, де це можливо. У кожному регіоні у достатній кількості є як експрес-тести, так і ПЛР-тести для відповідних досліджень.

Нагадаємо

З наближенням третьої зими з пандемією коронавірусу вчені попереджають "стомлені" уряди та населення, щоб вони готувалися до нових хвиль COVID-19.