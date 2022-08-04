В Украине растет количество случаев COVID-19: за неделю 1,5 тысяч новых госпитализированных

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“Количество случаев COVID-19 и госпитализированных растет. К примеру, только за прошлую неделю у нас есть +33% новых случаев и более 1500 новых пациентов в больницах. Для контроля распространения болезни нам нужно активно работать над тем, чтобы диагностика происходила вовремя”, – подчеркнул Ляшко.

Детали

Министр добавил, что, несмотря на войну, проводят бесплатное тестирование на COVID-19, где это возможно. В каждом регионе в достаточном количестве есть как экспресс-тесты, так и ПЦР-тесты для соответствующих исследований.

Напомним

С приближением третьей зимы с пандемией коронавируса ученые предупреждают "уставшие" правительства и население, чтобы они готовились к новым волнам COVID-19.