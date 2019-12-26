Во Львовской области при пожаре погибла пожилая женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Во Львовской области полицейские расследуют обстоятельства гибели женщины во время пожара в жилом доме. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Так, в Буское отделение полиции 25 декабря поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в одном из сел района.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. После локализации пожара правоохранители обнаружили тело 82-летней хозяйки дома без признаков жизни.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Тело погибшей направлено в морг, проводится досудебное расследование.
Напомним, в результате вспышки газового баллона в одном из сел Одесской области пострадали два человека.