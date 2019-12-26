На Львівщині на пожежі загинула літня жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На Львівщині поліцейські розслідують обставини загибелі жінки під час пожежі у житловому будинку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, у Буське відділення поліції 25 грудня надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку, розташованому в одному із сіл району.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Після локалізації пожежі правоохоронці виявили тіло 82-річної власниці будинку без ознак життя.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України. Тіло загиблої скеровано в морг, проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, внаслідок спалаху газового балону в одному з сіл на Одещині постраждали дві людини.