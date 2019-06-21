На Львовщине молния убила женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Во Львовской области женщину поразила молния, от полученных травм она скончалась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.
Происшествие случилось 19 июня в 19:33 часов в селе Малый Дорошев, Жовковского района во время возвращения домой с поля поражена молнией местная жительница 1994 года рождения.
В результате, пострадавшая была госпитализирована в БСМП города Львов, где 20 мая в 7:00 часов от полученных травм скончалась. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в городе Моршин погибла женщина. Полицейские предварительно установили, что это 55-летняя местная жительница.
Как сообщал УНН, в ВСУ этого года поступит новой техники и вооружения на 11 5 млрд грн.