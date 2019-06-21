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На Львовщине молния убила женщину

Киев • УНН

 • 11522 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Во Львовской области женщину поразила молния, от полученных травм она скончалась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

На Львовщине молния убила женщину

Происшествие случилось 19 июня в 19:33 часов в селе Малый Дорошев, Жовковского района во время возвращения домой с поля поражена молнией местная жительница 1994 года рождения.

В результате, пострадавшая была госпитализирована в БСМП города Львов, где 20 мая в 7:00 часов от полученных травм скончалась. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в городе Моршин погибла женщина. Полицейские предварительно установили, что это 55-летняя местная жительница.

Как сообщал УНН, в ВСУ этого года поступит новой техники и вооружения на 11 5 млрд грн.

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