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На Львівщині блискавка вбила жінку

Київ • УНН

 • 11522 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. У Львівській області жінку вразила блискавка, від отриманих травм вона померла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.

На Львівщині блискавка вбила жінку

Подія трапилася, 19 червня о 19:33 год в селі Малий Дорошів, Жовківського району під час повернення додому з поля була уражена блискавкою місцева мешканка 1994 року народження.

В результаті, потерпіла була госпіталізована у ЛШМД міста Львів, де 20 травня о 07:00 год від отриманих травм померла. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у місті Моршин загинула жінка. Поліцейські попередньо встановили, що це 55-річна місцева мешканка.

Як повідомляв УНН, до ЗСУ цього року надійде нової техніки і озброєння на 11, 5 млрд грн.

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