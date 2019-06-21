На Львівщині блискавка вбила жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Львівській області жінку вразила блискавка, від отриманих травм вона померла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.
Подія трапилася, 19 червня о 19:33 год в селі Малий Дорошів, Жовківського району під час повернення додому з поля була уражена блискавкою місцева мешканка 1994 року народження.
В результаті, потерпіла була госпіталізована у ЛШМД міста Львів, де 20 травня о 07:00 год від отриманих травм померла. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у місті Моршин загинула жінка. Поліцейські попередньо встановили, що це 55-річна місцева мешканка.
Як повідомляв УНН, до ЗСУ цього року надійде нової техніки і озброєння на 11, 5 млрд грн.