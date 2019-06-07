У Моршині блискавка вбила жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У місті Моршин загинула жінка. Поліцейські попередньо встановили, що це 55-річна місцева мешканка, передає УНН із посиланням на прес-службу "Гал-інфо".
Як пише видання, у Стрийський відділ поліції сьогодні, 7 червня, близько 12.00 надійшло повідомлення про те, що у місті Моршин загинула жінка.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що внаслідок удару блискавки померла 55-річна місцева мешканка, яка перебувала на власній присадибній ділянці.
Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження та призначення експертизи.
Нагадаємо, на Харківщині блискавка вбила рибалку.