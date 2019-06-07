В Моршине молния убила женщину

Как пишет издание, в Стрыйский отдел полиции сегодня, 7 июня, около 12.00 поступило сообщение о том, что в городе Моршин погибла женщина.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что в результате удара молнии скончалась 55-летняя местная жительница, которая находилась на собственном приусадебном участке.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства и назначении экспертизы.

Напомним, в Харьковской области молния убила рыбака.