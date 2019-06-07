В Моршине молния убила женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В городе Моршин погибла женщина. Полицейские предварительно установили, что это 55-летняя местная жительница, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Гал-инфо".
Как пишет издание, в Стрыйский отдел полиции сегодня, 7 июня, около 12.00 поступило сообщение о том, что в городе Моршин погибла женщина.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что в результате удара молнии скончалась 55-летняя местная жительница, которая находилась на собственном приусадебном участке.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства и назначении экспертизы.
Напомним, в Харьковской области молния убила рыбака.