На Харківщині блискавка вбила рибалку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Вчора у селі у селі Надточії Харківського району Харківської області 30-річного чоловіка вбила блискавка. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“Як було встановлено, блискавкою був смертельно уражений 30-річний місцевий мешканець. Під час грози чоловік сховався під дерево. У цей момент прямо в нього вдарила блискавка. Смерть наступила миттєво”, — йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом інформацію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.
Нагадаємо, на Львівщині блискавка вразила подружню пару, чоловік загинув.