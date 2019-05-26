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На Харківщині блискавка вбила рибалку

На Харківщині блискавка вбила рибалку

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Вчора у селі у селі Надточії Харківського району Харківської області 30-річного чоловіка вбила блискавка. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

“Як було встановлено, блискавкою був смертельно уражений 30-річний місцевий мешканець. Під час грози чоловік сховався під дерево. У цей момент прямо в нього вдарила блискавка. Смерть наступила миттєво”, — йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом інформацію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.

Нагадаємо, на Львівщині блискавка вразила подружню пару, чоловік загинув.

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