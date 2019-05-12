На Львівщині блискавка вбила чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ, 12 травня. УНН. На Львівщині блискавка вразила подружню пару, чоловік загинув. Про це повідомили у прес-службі Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
"11 травня близько 15:00 год. у м. Сокаль, на дачній ділянці, блискавкою був смертельно уражений місцевий мешканець 1953 року народження, а його дружина 1949 року народження, отримала травми і була госпіталізована в реанімаційне відділення Сокальської ЦРЛ", - повідомили у прес-службі.
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Як повідомляв УНН, у Чернівецькій області через блискавки сталось декілька пожеж.
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