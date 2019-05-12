Во Львовской области молния убила мужчину
Киев • УНН
КИЕВ, 12 мая. УНН. Во Львовской области молния поразила супружескую пару, мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
"11 мая около 15:00 ч. в г. Сокаль, на дачном участке, молнией был смертельно поражен местный житель 1953 года, а его жена 1949 года, получила травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение Сокальской ЦРБ", - сообщили в пресс-службе.
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Как сообщал УНН, в Черновицкой области из-за молнии произошло несколько пожаров.
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