В Харьковской области молния убила рыбака
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Вчера в селе в селе Надточии Харьковского района Харьковской области 30-летнего мужчину убила молния. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Как было установлено, молнией был смертельно поражен 30-летний местный житель. Во время грозы мужчина скрылся под дерево. В этот момент прямо в него ударила молния. Смерть наступила мгновенно", - говорится в сообщении.
По данному факту информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в Львовской области молния поразила супружескую пару, мужчина погиб.