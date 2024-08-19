В Луганской области россияне ударили из артиллерии по деоккупированным селам, в Северодонецке начали "отжимать" дачи - ОВА

В Луганской области по деоккупированным селам российские войска ударили из артиллерии, на оккупированных территориях решили сократить сеть учреждений культуры, в Северодонецке начали "национализировать" дачи, сообщили в понедельник в Луганской ОВА в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Враг атаковал вблизи четырех населенных пунктов. А именно - рядом со Стельмаховкой на Купянском направлении, а также в районах Грековки, Макеевки и Невского - на Лиманском. Захватчики наносят прицельные удары по этим селам, уничтожая последние жилые дома. Невское и Макеевку в этот раз обстреляли из артиллерии. На указанном участке фронта оккупанты применили 65 беспилотников", - отметил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По данным ОВА, на оккупированных территориях решение о сокращении сети учреждений культуры принято оккупационным "министерством культуры". "Обусловлено это отсутствием денег на обеспечение деятельности учреждений и на оснащение или ремонты - россия значительно ограничила финансирование. (...) Первыми под так сказать "оптимизацию" подпадут учреждения культуры, требующие ремонта или закупки нового оборудования - то есть, значительных вложений. Далее те, которые расположены в городах и селах с незначительным количеством населения, а также те, где есть достаточно вакансий", - сообщили в ОВА.

По названному выше российскому проекту, который делает невозможным восстановление, для этих населенных пунктов, как отмечается, закупят клубы на колесах.

"В Северодонецке программу "отжима" недвижимого имущества распространили на дачи и садовые участки, расположенные вокруг города. Дали людям месяц, чтобы те подтвердили право собственности. Воспользовались при этом проверенным способом - размещением объявлений по населенному пункту и в Интернете, которого у горожан до сих пор нет. Поэтому, узнавали северодончане о вероятной потере имущества случайно", - указали также в ОВА.

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