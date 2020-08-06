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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75466 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100555 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124628 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106172 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126043 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100919 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101797 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103816 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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В Луганской области за участие в "референдуме" 2014 года будут судить женщину

В Луганской области за участие в "референдуме" 2014 года будут судить женщину

Киев  •  УНН

 • 12158 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Луганской области будут судить участницу "референдума" 2014 года, которая скрывалась от правосудия в России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.

"Более двух лет подозреваемая скрывалась от правоохранительных органов на территории Российской Федерации. Поскольку она находилась в розыске, при пересечении границы Украины она была задержана и доставлена в суд для избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанная - жительница Попасной. В отношении нее направили в суд обвинительный акт по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст.110 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемая в качестве "члена избирательной комиссии" участвовала в организации и проведении псевдореферендума в поддержку "ЛНР".

"Женщина вела учет лиц, выдавала "бюллетени", следила за процессом голосования на "избирательном участке", располагавшемся в здании учебного заведения. После завершения псевдореферендума и подсчета бюллетеней результаты голосования на "участке" были переданы в "центральную избирательную комиссию" для провозглашения в дальнейшем самостоятельности "Луганской народной республики"", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в Луганской области за организацию и участие в незаконном "референдуме" в поддержку оккупационной власти "ЛНР" еще четыре человека предстанут перед судом.

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