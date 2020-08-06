В Луганской области за участие в "референдуме" 2014 года будут судить женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Луганской области будут судить участницу "референдума" 2014 года, которая скрывалась от правосудия в России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.
"Более двух лет подозреваемая скрывалась от правоохранительных органов на территории Российской Федерации. Поскольку она находилась в розыске, при пересечении границы Украины она была задержана и доставлена в суд для избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанная - жительница Попасной. В отношении нее направили в суд обвинительный акт по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст.110 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемая в качестве "члена избирательной комиссии" участвовала в организации и проведении псевдореферендума в поддержку "ЛНР".
"Женщина вела учет лиц, выдавала "бюллетени", следила за процессом голосования на "избирательном участке", располагавшемся в здании учебного заведения. После завершения псевдореферендума и подсчета бюллетеней результаты голосования на "участке" были переданы в "центральную избирательную комиссию" для провозглашения в дальнейшем самостоятельности "Луганской народной республики"", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в Луганской области за организацию и участие в незаконном "референдуме" в поддержку оккупационной власти "ЛНР" еще четыре человека предстанут перед судом.