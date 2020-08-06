На Луганщині за участь у "референдумі" 2014 року судитимуть жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Луганській області судитимуть учасницю "референдуму" 2014 року, яка переховувалася від правосуддя в Росії. Про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону, передає УНН.
"Понад 2 роки підозрювана переховувалась від правоохоронних органів на території Російської Федерації. Оскільки вона перебувала в розшуку, під час перетину кордону України її було затримано та доставлено до суду для обрання запобіжного заходу", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що затримана – мешканка Попасної. Стосовно неї направили до суду обвинувальний акт за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст.110 КК України).
За даними слідства, підозрювана у якості "члена виборчої комісії" брала участь в організації та проведенні псевдореферендуму щодо підтримки "ЛНР".
"Жінка здійснювала облік осіб, видавала "бюлетені", слідкувала за процесом голосування на "виборчій дільниці", що розташовувалася у приміщенні навчального закладу. Після завершення псевдореферендуму та підрахунку бюлетенів результати голосування на "дільниці" було передано до "центральної виборчої комісії" для проголошення у подальшому самостійності "Луганської народної республіки", – повідомили в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, на Луганщині за організацію та участь у незаконному "референдумі" на підтримку окупаційної влади "ЛНР" ще четверо осіб постануть перед судом.